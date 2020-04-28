Скандал с рассмотрением поправок к «банковскому закону»: секретарь финкомитета заявил о возможных фальсификациях и требует предоставить записи заседаний

Игорь Палица отмечает, что сегодня невозможно составить сравнительную таблицу по результатам голосований в комитете.

Секретарь Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Игорь Палица заявил о возможной фальсификации и недостоверности результатов голосования за итоговую редакцию таблицы так называемого банковского законопроекта (№2571-д).

В заявлении, адресованном председателю комитета Данилу Гетманцеву, Палица требует не совершать незаконных действий по составлению и подписи сравнительной таблицы без законно установленных результатов голосования.

«В связи с тем, что в нарушение указанных норм подсчет голосов осуществлялся председателем комитета, нам необходимо срочно исправить ситуацию, в которой мы оказались. Чтобы не проводить заново все голосования для установления действительных результатов в соответствии с требованиями Закона Украины «О Комитетах Верховной Рады Украины», предлагаю компромиссный вариант, который бы сократил срок для приведения действий комитета в законное русло и позволил мне все же выполнить функции секретаря комитета, которыми меня наделила Верховная Рада Украины и Закон» - заявил секретарь комитета.

«Предоставить мне, как секретарю комитета, определенное время для осуществления подсчета голосов секретарем, как того требует Закон, и сравнения с теми результатами, которые были подсчитаны и оглашены с нарушением Закона председателем комитета. Для этого прошу председателя комитета и секретариат комитета предоставить мне доступ к оригиналам видео трансляции заседаний (с возможностью просмотра включения всех членов комитета во время их голосований)», - говорится в заявлении.

Палица отмечает, что в случае выявления несоответствия в объявленных результатах голосования председателем, провести дополнительные заседания комитета, для проведения повторного голосования и установления результатов голосования в соответствии с требованиями Закона. При этом он заявляет, что уже имеет конкретные примеры фактов нарушений.

«В любом случае до момента устранения последствий незаконных действий головы, проведения голосования и установления их результатов законным способом, невозможно составлять сравнительную таблицу по результатам голосований в комитете. Предостерегаю председателя комитета, секретариат комитета, всех причастных к нему должностных лиц, составление и подписание официальных документов, которые не были приняты комитетом в законный способ, будут иметь все признаки совершения должностного преступления для возможной фальсификации и подлога», - говорится в заявлении.

Также Палица подчеркивает, что если председатель комитета, который нарушил закон, будет настаивать на подписании им как секретарем комитета протокола с грубыми нарушениями закона, то это будет квалифицироваться как принуждение к совершению преступления.

«Я хочу подписать и подпишу протокол заседания комитета тогда, когда я как секретарь комитета лично буду убежден в том, что процедура голосования, подсчет голосов и объявление результатов голосования полностью достоверные, точные и правильные, что не произошло никакой фальсификации, подлога или любого другого незаконного действия», - подчеркнул народный депутат.

Как сообщал УНИАН, сегодня заместитель председателя финансового комитета Александр Дубинский заявил, что законопроект №2571-д был внесен и рассмотрен Комитетом по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики с многочисленными и грубыми нарушениями Регламента и Закона Украины "О комитетах Верховной Рады Украины", что делает невозможным его дальнейшее рассмотрение. Среди прочего он сообщил, что глава комитета Гетманцев умышленно отстранил секретаря комитета Игоря Палицу от его исключительного права вести подсчет голосов, и вел его самостоятельно, возможно, для прикрытия фальсификаций.