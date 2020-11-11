Олег Бахматюк, акционер одного из крупнейших украинских агрохолдингов "Укрлендфарминг", заявил в интервью, что давление на его компанию со стороны директора НАБУ Артема Сытника привело к потере работы 9 тыс. украинцев.

Об этом бизнесмен рассказал в интервью Дмитрию Гордону. Он заявил, что из-за давления на компанию за год государство уже потеряло 1,5 млрд налогов, а украинцы - 9 тысяч рабочих мест.

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"Тех 9 тысяч людей, что ушли - с каждым, не я лично, а руководитель, их, переговорил и сказал:" Мы терпели до конца. Если мы сможем, восстановимся. Если Бог нам даст возможности, мы восстановимся до конца. Потому что мы закрылись по простой причине". И все эти люди знают, что причиной их увольнения был директор НАБУ Артем Сытник, - говорит бизнесмен. - Когда каждый из тех людей уходил, каждый руководитель садился и говорил:" Смотри. Сытник и НАБУ являются причиной твоего увольнения". Точно 30 тысяч людей знают, кто такой Сытник. Умножить на 4 (средняя семья - ред.) - это 120 тысяч и более. Это я вам гарантирую".

Дело против бывшего заместителя главы НБУ Александра Писарука и бизнесмена Олега Бахматюка о предоставлении кредита рефинансирования VAB банка, закрытое решением судов всех инстанций из-за отсутствия состава преступления, было возобновлено в 2019 году и расследуется НАБУ. Выводы экспертиз Фонда гарантирования вкладов и заявления НБУ подтверждают, что все средства рефинансирования были потрачены по прямому назначению - их получили вкладчики VAB банка.

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Автор: УНИАН