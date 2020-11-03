Сам Бабиков договорные отношения с экс-президентом отрицает.

Заместитель директора Госбюро расследований Александр Бабиков уволился с занимаемой должности.

Об этом сообщает "РБК-Украина" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

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"Да, действительно, Бабиков уволен", - сказал источник.

Ранее увольнения Бабикова потребовало Нацагентство по предотвращению коррупции.

Кто такой Александр Бабиков

20 января Александра Бабикова назначили первым заместителем директора ГБР.

Ранее Бабиков в суде защищал интересы экс-президента Виктора Януковича в суде. Эту информацию подтвердили в Офисе генпрокурора.

В то же время сам Бабиков во время брифинга 28 января возразил договорные отношения с Януковичем.

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Автор: УНИАН