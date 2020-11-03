Бабиков уволился из ГБР / УНИАН
Заместитель директора Госбюро расследований Александр Бабиков уволился с занимаемой должности.
Об этом сообщает "РБК-Украина" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Читайте такжеЯнукович проиграл апелляцию по делу о госизмене и официально стал осужденным
"Да, действительно, Бабиков уволен", - сказал источник.
Ранее увольнения Бабикова потребовало Нацагентство по предотвращению коррупции.
Кто такой Александр Бабиков
- 20 января Александра Бабикова назначили первым заместителем директора ГБР.
- Ранее Бабиков в суде защищал интересы экс-президента Виктора Януковича в суде. Эту информацию подтвердили в Офисе генпрокурора.
- В то же время сам Бабиков во время брифинга 28 января возразил договорные отношения с Януковичем.
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram