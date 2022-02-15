В первую очередь рекомендации касаются студентов.

Посольство Индии в Украине обратилось к гражданам этой страны с рекомендацией выехать.

Об этом сообщается на сайте диппредставительства.

"Из-за неопределенности текущей ситуации в Украине граждане Индии в Украине, особенно студенты, пребывание которых не является обязательным, могут рассмотреть возможность временного отъезда", - говорится в сообщении.

Гражданам Индии также рекомендовали избегать любых несущественных поездок в Украину и внутри нее.

"Гражданам Индии предлагается информировать посольство о статусе их присутствия в Украине, чтобы посольство могло связаться с ними в случае необходимости. Посольство продолжает нормально функционировать, предоставляя все услуги гражданам Индии в Украине", - отметили в посольстве.

Ранее, как писал УНИАН, президент США Джо Байден призвал всех американцев, которые остаются в Украине, выезжать из страны из-за угрозы российского вторжения.