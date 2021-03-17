Ранее в МИД заявляли, что обратятся в Международный суд ООН по делу сбития самолета МАУ вблизи Тегерана, если переговорные возможности с Ираном будут исчерпаны.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отмечает, что Украина с международными партнерами не позволит Ирану избежать ответственности за сбитие иранскими военными самолета "Международных авиалиний Украины".

Об этом глава МИД заявил в видеообращении, опубликованном украинским внешнеполитическим ведомством в социальной сети Facebook.

"Если Иран не хочет добровольно выяснить истину в этой трагедии, мы вместе с партнерами найдем способы, как этого добиться. Мы не позволим Ирану скрыть правду, не дадим избежать ответственности за это преступление. Справедливость восторжествует, сколько бы усилий не понадобилось. Это не только вопрос принципа, но и наш моральный долг перед жертвами этой страшной трагедии", - подчеркнул Кулеба.

Напомним, сегодня, 17 марта, в Иране обнародовали окончательный отчет, в котором причиной сбития самолета украинской авиакомпании МАУ назвали "ошибку" оператора ПВО.

Комментируя отчет Кулеба сообщил, что Иран не учел замечания Украины и обнародовал с манипуляциями окончательный отчет технического расследования о сбитии украинского самолета. По его словам, представленный Ираном документ не предоставляет всех обстоятельств, не раскрывает первопричины трагедии и цепочку действий, которые к ней привели.

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Автор: Виталий Саенко