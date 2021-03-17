Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отмечает, что Украина с международными партнерами не позволит Ирану избежать ответственности за сбитие иранскими военными самолета "Международных авиалиний Украины".
Об этом глава МИД заявил в видеообращении, опубликованном украинским внешнеполитическим ведомством в социальной сети Facebook.
"Если Иран не хочет добровольно выяснить истину в этой трагедии, мы вместе с партнерами найдем способы, как этого добиться. Мы не позволим Ирану скрыть правду, не дадим избежать ответственности за это преступление. Справедливость восторжествует, сколько бы усилий не понадобилось. Это не только вопрос принципа, но и наш моральный долг перед жертвами этой страшной трагедии", - подчеркнул Кулеба.
Напомним, сегодня, 17 марта, в Иране обнародовали окончательный отчет, в котором причиной сбития самолета украинской авиакомпании МАУ назвали "ошибку" оператора ПВО.
Комментируя отчет Кулеба сообщил, что Иран не учел замечания Украины и обнародовал с манипуляциями окончательный отчет технического расследования о сбитии украинского самолета. По его словам, представленный Ираном документ не предоставляет всех обстоятельств, не раскрывает первопричины трагедии и цепочку действий, которые к ней привели.
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Авиакатастрофа МАУ в Иране: хроника событий
- 8 января 2020 года в Иране разбился самолет МАУ, выполнявший рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев. Погибли 176 человек. На борту Boeing 737 находилось 11 граждан Украины, в том числе 9 членов экипажа, а также граждане Ирана, Канады, Швеции, Афганистана, Германии и Великобритании.
- Спустя три дня президент Ирана Хасан Рухани признал, что украинский лайнер был сбит "в результате непреднамеренной человеческой ошибки", и пообещал привлечь виновных к ответственности.
- В июле Иран передал бортовые самописцы с самолета во Францию для проведения исследований.
- 19 октября в Тегеране заместитель министра иностранных дел Евгений Енин встретился с министром иностранных дел Ирана Мохаммадом Джавадом Зарифом. После встречи Енин сообщил, что Иран готов обеспечить одинаковый размер компенсации родственникам всех жертв сбитого самолета МАУ, независимо от их гражданства. Однако 9 декабря Енин заявил, что Иран отозвал предложение о выплате семьям погибших в катастрофе самолета МАУ.
- Также, по его словам, Украина обратится в Международный суд ООН, если переговорные возможности с Ираном будут исчерпаны.
- В середине декабря в Канаде выразили позицию, что расследование Ираном катастрофы самолета "Международных авиалиний Украины" не вызывает доверия.
- 31 декабря 2020 года Иран с пятой попытки передал Украине проект технического отчета о сбитии самолета авиакомпании "Международные авиалинии Украины" возле Тегерана. У Украины было два месяца, чтобы внести в отчет замечания и предложения.
- Недавно стало известно о появление секретных аудиозаписей, которые свидетельствуют, что власти Ирана никогда не раскроют правду о сбитии украинского самолета.
- По данным канадского телеканала CBC News, правительство Канады и учреждения в сфере безопасности изучают секретные аудиозаписи, где человек, которого источники идентифицировали как главу МИД Ирана, обсуждает вероятность того, что уничтожение самолета МАУ было преднамеренным актом.
- В конце февраля 2021 года Украина передала Ирану более 90 страниц замечаний к проекту технического отчета о сбитии самолета МАУ, и настаивала, чтобы Иран приобщил их к финальному документу.
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