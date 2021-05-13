Аваков поставил свои подписи под двумя соглашениями - о совместном производстве 370 единиц машин-подъёмников для работы спасателей и проект по строительству эффективной системы водоснабжения в Киеве.

Подписанные между официальными Киевом и Парижем четыре межправительственных соглашения на сумму 1 млрд 300 млн EUR имеют огромное значение для стратегического развития украинской промышленности. Об этом глава МВД Украины, сопредседатель Украино-Французской комиссии по вопросам экономического сотрудничества Арсен Аваков заявил после церемонии подписания соглашений 13 мая в Киеве.

«Подписание важных документов стало результатом длительной и эффективной работы нашей комиссии... Проекты по строительству эффективной системы водоснабжения в Киеве и Луганской области одинаково важны. Кроме того, есть Стратегия премьер-министра, поэтому мы подписываем договор с компанией «Alstom» о стратегически важной отрасли промышленности – железной дороге», - отметил он.

А.Аваков поставил свои подписи под двумя соглашениями - о совместном производстве 370 единиц машин-подъёмников для работы спасателей и проект по строительству эффективной системы водоснабжения в Киеве.

В свою очередь Министр экономики, финансов и восстановления Франции Брюно ле Мэр отметил, что подписание соглашений стало возможно благодаря плодотворным министерским контактам.

«Ваша страна - мощное государство, со значительным экономическим потенциалом. Украина и Франция имеют много общего и занимают ведущие позиции в аграрном секторе и энергетике, поэтому, учитывая это, мы углубляем наше сотрудничество», - сказал он.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль отметил, что подписанные сегодня соглашения касаются совершенно разных сфер. Крупнейшим проектом является обновление парка грузовых электрических локомотивов АО «Укрзализныця». Все четыре соглашения предусматривают локализацию производства на украинских предприятиях до 35%. Это даст новые рабочие места, опыт международной кооперации и доступ к современным мировым технологиям.

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Автор: Иван Бойко