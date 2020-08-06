Аваков договорился о совместных учениях офицеров НГУ с итальянскими карабинерами

Глава МВД отметил, что Украина заинтересована в обмене опытом участия подразделений Нацгвардии во время проведения общественных мероприятий и участия в мероприятиях в условиях пандемии COVID-19.

Военнослужащие Национальной гвардии Украины продолжат совместные учения с итальянскими карабинерами, сотрудничество будет вестись по языковой подготовке и деятельности горно-штурмовых подразделений, работе кинологов и авиационных подразделений.

Такая договоренность была достигнута в ходе встречи министра внутренних дел Украины Арсена Авакова и командующего карабинерами Итальянской Республики Джованни Нистри.

«Прежде всего я хочу поблагодарить наших итальянских партнеров за постоянное и плодотворное сотрудничество. Много украинских офицеров-гвардейцев прошли подготовку в итальянских учебных заведениях и передают этот опыт подразделениям НГУ дома. Мы заинтересованы в более углубленном сотрудничестве по подготовке горно-штурмовых подразделений», - цитирует слова Арсена Авакова Департамент коммуникаций МВД Украины.

Министр отметил, что уже в октябре планируется подписание Договора о сотрудничестве с карабинерами в рамках работы Украинско-Итальянской рабочей комиссии.

«Я с радостью приглашаю господина Джованни Ністрі в Украину, чтобы на полигоне наши гвардейцы продемонстрировали свое мастерство в вопросах охраны общественного порядка, дипломатических представительств, работы кинологов и специальных подразделений, в частности, авиационных», - добавил Арсен Аваков.

Глава МВД отметил, что Украина заинтересована в обмене опытом участия подразделений Нацгвардии во время проведения общественных мероприятий и участия в мероприятиях в условиях пандемии COVID-19.

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