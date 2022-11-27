Советник Офиса президента указал на серьезные проблемы в России

Советник Офиса президента Алексей Арестович отметил, что президент Российской Федерации Владимир Путин провел фейковую встречу с фейковыми матерями мобилизованных Россиян. Таким образом, глава Кремля пытается создать иллюзию, что он с народом.

"Ролик со встречи Путина с фейковыми родственниками мобилизованных был смонтированный. История как со стюардессами, с которыми он беседовал по поводу спецоперации в самом ее начале. Он уже тогда почувствовал необходимость оправдаться перед российской публикой. Одной из основных иллюзий, существующих в общественном сознании в отношении авторитарных и тоталитарных режимов, заключается в том, что люди думают, что по желанию вождя все случается. Безусловно, но это же предполагает обратную сильную связь вождя и этих самых масс, диктаторы очень сильно зависят от настроения населения, поэтому он и выходит периодически на фейковые встречи с фейковыми стюардессами и фейковыми матерями, чтобы создать иллюзию, что диктатор с народом. Главный принцип - если ты хочешь вести народ за собой, то ты должен идти за народом. Так работает мощная машина пропагандой - если диктатор чего-то хочет, то нужно создать соответствующее настроение у народа и потом именем народа это осуществляет или хотя бы провозгласить, но для этого надо иметь хотя бы минимальное основание, например, фейковый сюжет на телевидении", - отметил Арестович.

По его словам, это свидетельствует о серьезных проблемах с мобилизацией и мобилизованными.

"Проблемы достигли такого уровня, что Кремль их не может игнорировать и великий вождь вышел лично из решать, потому что до этого мог бы отбрехаться. Могли бы свалить на Министерство обороны РФ. Ситуация настолько в России неблагополучна, что Путин вынужден лично разыгрывать спектакль", - объяснил советник ОПУ.

Кроме того, он рассказал, что украинские бойцы уже ловят мобилизованных россиян в иранской форме, что говорит о проблеме с обеспечением в армии РФ. Арестович считает, что новых мобилизованных буду одевать в ту форму, которую снимут с раненных и убитых, но мобилизация будет идти до тех пор, пока Путин сможет ее проводить.

Встреча Путина с "матерями" мобилизованных - что известно

22 ноября Организатор Совета матерей и жен Ольга Цуканова обратилась к президенту РФ Владимиру Путину, чтобы он провел встречу с матерями россиян, которых мобилизовали на войну против Украины, а не с карманными женщинами, которые будут задавать нужные вопросы.

25 ноября глава Кремля провел встречу с якобы матерями российских окуупантов. При этом среди приглашенных женщин не было представительниц Совета матерей и жен. Позже СМИ выяснили, что все женщины являются представительницами подконтрольных Кремлю органов.

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