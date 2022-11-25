Каждая из женщин связана с провластными структурами.

Президент РФ Владимир Путин 25 ноября провел встречу с якобы матерями военных, участвующих в войне в Украине.

Оказалось, что все женщины связаны с провластными структурами России, пишет издание "Можем объяснить".

Так, о проблемах военных российскому президенту рассказывала Московская чиновница и депутат-единоросс Ольга Бельцева. Она также занимает должность заместителя директора государственного бюджетного учреждения "Центр досуга и спорта "Юность" и является членом Отраднинского Совета депутатов. Бельцева специализируется на "оказании социальной помощи льготным категориям граждан".

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Другой собеседницей президента РФ оказалась руководитель Подмосковного исполкома провластного общероссийского народного фронта (ОНФ) Юлия Белехова. Кроме того, она возглавляет Ассоциацию председателей советов многоквартирных домов Московской области. В 2016-м эта женщина засветилась в списках кандидатов ЕР в Госдуму и задекларировала 118-метровую квартиру. Однако дальше Белехова не прошла.

СМИ также идентифицировали Надежду Узунову, которая отвечает в Усть-Абаканском "Боевом братстве" за сбор гуманитарной помощи для мобилизованных.

На встрече журналисты заметили члена Общественной палаты Орехово-Зуева Марину Мигунову, которая также занимается сбором гуманитарки для мобилизованных.

Еще одной "мамой военного" оказалась начальница отдела по делам семьи, молодежи и спорта в администрации Каа-Хемского района Ирина Тас-оол.

Справа от Путина сидела режиссер Олеся Шигина, снимающая православное патриотическое кино. Например, в ее фильме "Путь" две подруги во время путешествия заезжали в монастыри, останавливались в семьях и расспрашивали о жизни в России.

Слева от Путина, в черном платке, засветилась Жарадат Агуева. Ее сыновья - высокопоставленные чеченские силовики: командир батальона "Запад-Ахмат" Исмаил Агуев и начальник Курчалоевского РОВД Рустам Агуев. Они воюют против Украины. Глава Чечни неоднократно называл Рустама "братом", а о "подвигах" Исмаила рассказывал в своем Telegram-канале.

Мобилизация в России

Как ранее сообщал УНИАН, мобилизованных россиян отправляют на фронт, без надлежащего обеспечения. Согласно перехватам, они также не получают и обещанных денежных выплат.

22 ноября Организатор Совета матерей и жен Ольга Цуканова обратилась к Путину с просьбой встретиться с российскими матерями, а не с карманными женщинами, которые зададут удобные вопросы.

"Вы мужчина или кто? Хватит у вас смелости встретиться открыто не с согласованными вами карманными женщинами, матерями, а с настоящими, которые из разных городов приехали за свой счет сюда к вам? Мы здесь, в Москве, готовы встретиться с вами", — возмутилась россиянка.

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