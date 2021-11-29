Глава парламента посчитал этот ролик "хайпом".

Глава Верховной Рады Руслан Стефанчук прокомментировал видео главного редактора интернет-издания "Цензор.НЕТ" Юрия Бутусова, на котором журналист стреляет из "Гаубицы Д-20" калибром 152 мм.

Спикер парламента уверен, что это ненормально. Об этом Стефанчук заявил во время брифинга в Верховной Раде.

Читайте также"Нелегалы" на границе Беларуси: Стефанчук рассказал, планирует ли Украина дать мигрантам убежище"Позвляет себе делать на этом хайп и позволяет себе получать доступ к оружию, которая пребывает в ВСУ - это ненормально", - отметил спикер.

Он также подчеркнул, что такие вещи не стоит критиковать или поддерживать людям, которые непрофессионально разбираются в теме, так как, по мнению Стефанчука, для этого есть правоохранительные органы.

"Правоохранительные органы зафиксировали этот факт, они должны дать ему оценку. Поэтому мне кажется, что мы должны просто следить за тем, насколько эти органы профессионально исполняют свои обязанности, а диктовать им версии и перечень тех, кого нужно задержать, ни парламент, ни кто-либо другой не имеет права. Поэтому я буду ждать реакции и результатов работы тех органов, которые уполномочены на это", - заявил Стефанчук.

Напомним, ранее УНИАН писал, что ГБР в рамках начатого уголовного производства проверит законность действий Бутусова. На видео, которое он сам же и выложил в сети, журналист стреляет из "Гаубицы Д-20" калибром 152 мм. Позже в ГБР добавили, что возбудили уголовное производство не против Бутусова, а по указанному в его публикации факту.

Позже о ролике высказались и в Минобороны. В ведомстве раскритиковали журналиста Бутусова за данное видео.

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Автор: Екатерина Малюга