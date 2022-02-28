Сегодня могут состояться первые переговоры со страной-агрессором с момента начала полномасштабной войны против Украины.

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, входящий в состав украинской делегации на переговорах с Россией в Беларуси, заявил, что они сегодня проводятся для того, чтобы "услышать предложения".

Об этом депутат написал в ответ на комментарии пользователей под постом в Facebook.

"Потом уже будем обсуждать, стоит ли этого того или нет", - добавил он.

Арахамия также прокомментировал возможное нападение Беларуси на Украину, которое, как сообщалось, может произойти утром в понедельник, а также взятие его в заложники.

"На самом деле это будет приемлемым сценарием, чтобы включить мировое сообщество еще сильнее за нарушение основ дипломатии", - считает он.

Ранее в центре оборонных стратегий сообщили, что существует очень большая вероятность того, что самопровозглашенное правительство Республики Беларусь (СБ) в ближайшие часы примет решение об участии Вооруженных сил СБ в войне, которую ведет Российская Федерация против Украины. Это означает задействование всех сил и средств Вооруженных сил Беларуси против наших сил обороны.

Напомним, 24 февраля Российская Федерация вторглась в независимую Украину и устроила в стране настоящий коллапс. Оккупанты захватывают не только военные части, аэропорты, но и стреляют по мирным жителям и многоэтажкам городов. Войска РФ заходят в Украину с территории Беларуси.

По сообщению основателя фонда Bysol Андрея Стрижака, беларусские десантники получили приказ о вылете в Украину 28.02 в 5:00 утра.

Тем временем украинская делегация отправилась на переговоры с РФ к украинско-белорусской границе в районе реки Припять.