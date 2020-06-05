Меркель заявила о поддержке инициированных Украиной изменений в работе ТКГ по Донбассу – ОП

Глава Украинского государства поблагодарил Меркель за четкую и последовательную позицию ФРГ относительно невозможности изменения формата «Группы семи» до полного восстановления территориальной целостности Украины.

Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель заявила о поддержке инициированных Украиной изменений в работе Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе.

Как сообщается на сайте Официального интернет-представительства президента Владимира Зеленского, об этом она сказала во время телефонного разговора с украинским лидером.

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Отмечается, что собеседники обсудили вопросы восстановления мира на Донбассе и, в частности, итоги рабочего визита украинской делегации в Германию 2 июня. Они отметили высокий уровень взаимопонимания украинской и немецкой сторон относительно ключевых подходов к мирному урегулированию, подчеркнув безальтернативность дипломатического пути.

«Это был очень содержательный визит, который даст толчок «нормандскому формату», - подчеркнул Зеленский.

Собеседники отдельно акцентировали на необходимости последовательного и неуклонного выполнения причастными сторонами всех договоренностей, достигнутых во время Парижского саммита лидеров государств - участников «нормандского формата».

«Мы открыты, мы готовы к движению вперед. Чрезвычайно важным является обеспечение доступа Международному комитету Красного Креста на оккупированные территории для верификации удерживаемых лиц. Также важен доступ СММ ОБСЕ для проведения мониторинга. Мы хотим определиться с новыми участками разведения. Эффективная имплементация договоренностей, достигнутых в прошлом году в Париже, должна открыть путь к проведению следующего саммита в Берлине», - сказал президент Украины. С украинской стороны подтверждена настроенность на максимальную координацию усилий с партнерами в вопросах мирного урегулирования на Донбассе - Германией и Францией.

«Канцлер Ангела Меркель заявила о поддержке изменений в работе Трехсторонней контактной группы, инициированных Украиной», - говорится в сообщении.

Глава Украинского государства проинформировал канцлера ФРГ о текущей ситуации с безопасностью на Донбассе, отметив проблемы, которые требуют усиленного внимания со стороны международных партнеров.

«Были обсуждены также ряд вопросов украинской-немецкого двусторонней повестки дня, в частности, сотрудничества стран в сфере противодействия пандемии COVID-19 и финансово-экономических отношений», - говорится в сообщении.

Отмечается, что глава Украинского государства поблагодарил за четкую и последовательную позицию ФРГ относительно невозможности изменения формата «Группы семи» до полного восстановления территориальной целостности Украины.

Как сообщал УНИАН, президент Украины Владимир Зеленский поговорил по телефону с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.

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