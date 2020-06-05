Зеленский и Меркель провели телефонный разговор
17:11, 05 июня 2020Политика
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Сегодня состоялся 11-й разговор лидеров Украины и Германии.
Владимир Зеленский и Ангела Меркель / фото УНИАН
Президент Украины Владимир Зеленский и канцлер Федеративной Республики Германия Ангела Меркель провели телефонный разговор.
Об этом посол Украины в Германии Андрей Мельник сообщил в микроблоге Twitter.
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"Только что состоялся телефонный разговор президента Украины Владимира Зеленского с канцлером Германии Ангелой Меркель. Это уже одиннадцатая по счету беседа двух лидеров в течение первого года президентства Владимира Зеленского", - написал посол.
По его словам, ни с одним другим главой иностранного государства федеральный канцлер Германии так часто не общалась.
Ранее УНИАН сообщал, что канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что политику санкций в отношении России необходимо сохранить.
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