Зеленский и Меркель провели телефонный разговор

Сегодня состоялся 11-й разговор лидеров Украины и Германии.

Президент Украины Владимир Зеленский и канцлер Федеративной Республики Германия Ангела Меркель провели телефонный разговор.

Об этом посол Украины в Германии Андрей Мельник сообщил в микроблоге Twitter.

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"Только что состоялся телефонный разговор президента Украины Владимира Зеленского с канцлером Германии Ангелой Меркель. Это уже одиннадцатая по счету беседа двух лидеров в течение первого года президентства Владимира Зеленского", - написал посол.

По его словам, ни с одним другим главой иностранного государства федеральный канцлер Германии так часто не общалась.

Ранее УНИАН сообщал, что канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что политику санкций в отношении России необходимо сохранить.

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