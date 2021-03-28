Проголосовать на выборах народных депутатов в целом смогут почти 295 тысяч избирателей.

Сегодня в одномандатных избирательных округах № 50 (Донецкая область) и № 87 (Ивано-Франковская область) состоятся промежуточные выборы народных депутатов Украины. По их итогам должны избрать двух парламентариев.

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По информации ЦИК, голосование будет проходить на 112 избирательных участках (106 – обычных, 6 – специальных) ОИО № 50, который включает часть Краматорского района и часть Покровского района.

На Ивано-Франковщине голосование состоится на 117 избирательных участках (115 – обычных, 2 – специальных). Избирательный округ № 87 включает Надворнянский район, часть Ивано-Франковского района и часть Коломыйского района.

По предварительным подсчетам, проголосовать на выборах народных депутатов в целом смогут почти 295 тысяч избирателей, которые будут выбирать среди 32 кандидатов: 18 – В ОВО № 50 и 14 – В ОВО № 87.

Голосование началось в 8:00 и продлится до 20:00.

Результаты промежуточных выборов народных депутатов Украины должны быть установлены не позднее чем на пятнадцатый день со дня голосования, то есть до 12 апреля 2021 года включительно.

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Автор: Дмитрий Захаров