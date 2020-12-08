Полосков возглавил Закарпатье / офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Анатолия Полоскова на должность председателя Закарпатской областной государственной администрации.

Как сообщает пресс-служба Офиса президента, соответствующий указ №555/2020 глава государства подписал 7 декабря.

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Вручая служебное удостоверение в Офисе президента, Зеленский пожелал новому главе Закарпатской ОГА результативной работы на благо региона.

Анатолий Полосков - биография

  • Полосков родился в 1968 году.
  • В 1997 году окончил Национальную юридическую академию Украины имени Ярослава Мудрого по специальности «правоведение».
  • Работал на различных должностях в банковском секторе, занимался предпринимательской деятельностью.
  • С 2011 года был директором винодельческой компании.

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Автор: Юлия Янкевич