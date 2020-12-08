Полосков возглавил Закарпатье / офис президента
Президент Украины Владимир Зеленский назначил Анатолия Полоскова на должность председателя Закарпатской областной государственной администрации.
Как сообщает пресс-служба Офиса президента, соответствующий указ №555/2020 глава государства подписал 7 декабря.
Читайте такжеДепутаты Партии венгров Украины демонстративно покинули первую сессию Закарпатского облсовета
Вручая служебное удостоверение в Офисе президента, Зеленский пожелал новому главе Закарпатской ОГА результативной работы на благо региона.
Анатолий Полосков - биография
- Полосков родился в 1968 году.
- В 1997 году окончил Национальную юридическую академию Украины имени Ярослава Мудрого по специальности «правоведение».
- Работал на различных должностях в банковском секторе, занимался предпринимательской деятельностью.
- С 2011 года был директором винодельческой компании.
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram