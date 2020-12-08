Зеленский назначил нового главу Закарпатской ОГА (фото)

Президент пожелал новому главе Закарпатской ОГА результативной работы на благо региона.

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Анатолия Полоскова на должность председателя Закарпатской областной государственной администрации. Как сообщает пресс-служба Офиса президента, соответствующий указ №555/2020 глава государства подписал 7 декабря. Читайте такжеДепутаты Партии венгров Украины демонстративно покинули первую сессию Закарпатского облсовета Вручая служебное удостоверение в Офисе президента, Зеленский пожелал новому главе Закарпатской ОГА результативной работы на благо региона. Анатолий Полосков - биография Полосков родился в 1968 году.

В 1997 году окончил Национальную юридическую академию Украины имени Ярослава Мудрого по специальности «правоведение».

Работал на различных должностях в банковском секторе, занимался предпринимательской деятельностью.

С 2011 года был директором винодельческой компании. Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram Автор: Юлия Янкевич

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