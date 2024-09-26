Кандидат в президенты США Дональд Трамп обвинил президента Украины Владимира Зеленского в отказе заключить соглашение о прекращении войны с Россией и "клевете". Якобы Трампа разозлили заявления Зеленского в начале его визита в США, в которых он поставил под сомнение способность бывшего американского президента быстро достичь соглашения.

И хотя ранее Дональд Трамп заявлял о возможности встречи с Зеленским во время его визита в Соединенные Штаты, сейчас в окружении кандидата в президенты США говорят, что никакой встречи не планировалось.

Более того, после визита Зеленского в Пенсильванию на завод по изготовлению оружия, спикер Конгресса, республиканец Майк Джонсон обнародовал требование к Зеленскому немедленно уволить посла Украины в Вашингтоне Оксану Маркарову. Мол, президента Украины сопровождали только представители демократов, а республиканцев якобы никто не приглашал. Джонсон расценил это как "вмешательство в американские выборы".

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Задача Украины в отношении США заключалась в том, чтобы сохранить двухпартийную поддержку, а еще - желательно - не стать точкой раздора во внутриполитической борьбе.

Однако сначала, еще в прошлом году, провалилась вторая цель. И нашей вины здесь нет (ну, или почти нет): глобальное влияние нашей войны вынесло ее на первые полосы, так что она вошла в американскую предвыборную повестку дня. Лучше было бы этого избежать, но я не знаю, как можно было бы это сделать.

С этого момента все пошло не так, потому что тема нашей войны стала горячей картофелиной, которой перебрасываются американские политики.

Трамп обещал моментально завершить войну, по сути, принудив Украину к прекращению сопротивления, и эту позицию Украина не могла не критиковать - а это уже сделало невозможным сбалансированные отношения с обеими партиями.

Я не говорю, что не было ошибок с нашей стороны. Наверное, какие-то неосторожные высказывания были. Но со стороны команды Трампа, как мне кажется, был целенаправленный поиск повода для скандала. А, если хорошо искать, найти всегда можно.

Как вы понимаете, визит Зеленского на американский завод организовывала американская сторона, и каким самолетом туда направляться, решал не Зеленский и не Маркарова. Какой самолет дали, на таком и полетел. Кто из американских чиновников будет сопровождать Зеленского по заводу (который принадлежит Армии США), также не украинское посольство определяло.

Неприятность, но целенаправленно созданная командой Трампа. Очень плохо, но это не следствие наших ошибок.

Двухпартийной поддержки теперь не будет, или же ее придется сложно восстанавливать.

Я уже две недели нахожусь в убеждении, что американской поддержки в 2025 не будет. Поэтому для меня в этих событиях ничего особенно неожиданного нет. Плохая история должна была плохо закончиться, так или иначе.

Ведь, если надо доказать, что виновата невестка (зачеркнуто) Украины, всегда найдется способ это сделать.

Валерий Пекарь, предприниматель, общественный деятель, публицист, преподаватель Киево-Могилянской бизнес-школы

Валерий Пекарь