За исключение Дубинского отдали свои голоса 198 членов фракции.

Народного депутата Александра Дубинского исключили из фракции Слуга народа.

Об этом заявила его коллега Ольга Василевская-Смаглюк в Telegram.

По словам депутата, заседание фракции было очень коротким, а исключение Дубинского поддержало большинство.

"Это было кратчайшее заседание фракции СН ever. За исключение Дубинского собрали более 180 подписей. Вопрос снятия (депутата от Слуги народа Николая - ред.) Сольского с председателя комитета не рассматривался", - написала она.

Как сообщает УП, за исключение Дубинского отдали свои голоса 198 членов фракции, 29 - против, 19 - не голосовали. Решение было зачитано главой фракции Давидом Арахамией

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Автор: УНИАН