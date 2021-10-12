Дмитрий Танкович поделился курьезной ситуацией.

Украинский телеведущий и комик Дмитрий Танкович в программе "Хто зверху" рассказал, что его дочь какое-то время считала своим отцом президента Владимира Зеленского.

"Моя дочь некоторое время была уверена, что ее отец – Владимир Александрович Зеленский. Когда малой было три года, она смотрела телевизор, я показывал ей себя. Хотелось, чтобы она радовалась, что папа работает на телевидении. Но меня она почему-то не запоминала. Когда однажды включили "Вечерний квартал", дочка показала пальчиком и сказала: "Папа!". Так продолжалось некоторое время... Сейчас у нас уже все хорошо", - сказал Танкович.

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Дмитрий Танкович - белорусский и украинский телеведущий, актёр и сценарист, продюсер. В 2009 году стал ведущим развлекательных программ телеканала СТБ. С 2018 года работает в команде "Дизель-Шоу". В 2020 году пробует себя в роли участника проекта "Танцы со звездами", его партнёршей становится Илона Гвоздева, победительница проекта в 2018 году. До финала проекта он так и не дошел.

В настоящий момент Танкович живёт и работает в Киеве. Женат на Ольге Рыбке, с которой воспитывает дочь.

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Автор: Диана Могилевич