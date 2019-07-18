Шефир: после президентства Зеленский вернется в "Квартал 95"

По словам Шефира, Зеленский может стать продюсером и создавать хорошее кино.

Первый помощник президента Сергей Шефир рассказал, что Владимир Зеленский вернется в студию "Квартал 95" после президентства.

В интервью "Левому берегу" Шефир заявил, что «Квартал — дело нашей жизни, от которого мы временно отошли, чтобы сделать что-то важное для страны».

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«Я считаю дни, когда вернусь к работе. Мы хотим делать большое кино. Вообще наша мечта — это Оскар», — сказал он.

Одновременно Шефир не смог ответить на вопрос, будет ли Зеленский актером после оставления президентского поста.

«Владимир Александрович уже давно не просто актер, а продюсер с большой буквы. Он сценарист, организатор, движок - паровозик, который движет вагончики. Быть ему или не быть актером после президентства - вопрос, на который мне самому интересно услышать ответ. Но я уверен, что он сможет остаться продюсером и создавать большое хорошее кино», — добавил он.

Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский передал свой бизнес в управление бизнес-партнерам с гарантией возврата через пять лет.