Президент подписал ряд антикоррупционных законов

В часности, подписаны такие законы: "О Национальном антикоррупционном бюро", "О предотвращении коррупции", "Об основах антикоррупционной политики в Украине (Антикоррупционная стратегия) на 2014-2017 годы" и "О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно определения конечных выгодополучателей юридических лиц и публичных деятелей". Об этом сообщает официальный сайт главы государства.

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Закон "О Национальном антикоррупционном бюро"предусматривает создание специального государственного правоохранительного органа, задачей которого является противодействие криминальным коррупционным правонарушениям, совершенным высшими должностными лицами, которые представляют угрозу национальной безопасности.

Закон "О предотвращении коррупции" предусматривает комплексное реформирование системы противодействия коррупции в соответствии с международными стандартами и успешных практик иностранных государств. В частности, предусматривается создание Национальной комиссии по вопросам предотвращения коррупции.

Закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно определения конечных выгодополучателей юридических лиц и публичных деятелей" устанавливает механизм выявления физического лица - конечного выгодополучателя юридических лиц, а также свободного доступа к Государственному реестру вещных прав на недвижимое имущество.

Закон "Об основах государственной антикоррупционной политики в Украине (Антикоррупционная стратегия) на 2014-2017 годы" предусматривает определение комплекса первоочередных мер, направленных на уменьшение уровня коррупции в Украине, и формирования базы для дальнейших антикоррупционных реформ.

Напомним, все эти законы Верховная Рада приняла 14 октября.