Почти 41% украинцев поддерживают "мусорную" люстрацию

Как передает корреспондент УНИАН, об этом свидетельствуют данные общенационального исследования общественного мнения населения Украины, проведенного Институтом Горшенина с 12 по 21 октября 2014 года.

Социологи спросили у респондентов их личное мнение о том, что в последнее время в Украине получило распространение такое явление как уличная “мусорная” люстрация, когда люди бьют, бросают в мусорные баки нежелательных им политиков.

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48,8% респондентов ответили, что они относятся к этому явлению негативно, в то же время 40,9% - положительно. При этом 10,3% не смогли ответить на этот вопрос.

Также респондентов спросили, готовы ли они выйти на третий Майдан, если увидят, что новая власть бездействует, не осуществляет реформы и не выполняет свои обещания.

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49% ответили, что они не готовы, 38,1% - что готовы, а 13% не смогли ответить.

*** Опрос проводился во всех областях, кроме АР Крым, Донецкой и Луганской областей. В целом опрошено 2 тыс. респондентов, представляющих взрослое население Украины в возрасте от 18 лет. Погрешность выборки не превышает 2,2%.