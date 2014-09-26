Заместителя председателя Ривненского облсовета затолкали в мусорный бак (фото)

Как передает корреспондент УНИАН, активисты зашли в зал перед началом сессионного заседания, которое должно состояться сегодня.

Позже в зал вошел Данильчук, но активисты не допустили его к его рабочему месту. Обвинив первого заместителя председателя облсовета в сотрудничестве с Партией регионов, они вывели его в коридор. Данильчук отвергал обвинения и утверждал, что никогда не был членом ПР. Однако общественные активисты набросились на него и, взяв за руки и за ноги, вынесли чиновника в мусорный бак.

Милиция не вмешивалась.

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Справка УНИАН. В начале сентября активисты одесской региональной организации «Правого сектора» засунули в мусорный бак чиновника Одесского областного отделения Фонда социального страхования по временной потере трудоспособности, который подозревается в получении взятки на сумму более 500 тыс. грн.

16 сентября возле здания Верховной Рады митингующие, которые требовали люстрации во власти, бросили в большой мусорный контейнер народного депутата от группы "Экономическое развитие" Виталия Журавского - автора антидемократического закона о клевете.

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18 сентября представители «Правого сектора» заставили начальника отдела кадров Тернопольской райгосадминистрации Виталия Федака написать заявление на увольнение, после чего вывели его на улицу и засунули в контейнер для мусора.

25 сентября, во время внеочередной сессии Черкасского облсовета двух депутатов облсовета активисты бросили в мусорные контейнеры, требуя люстрации. Люди, назвавшие себя майдановцами, сначала затолкали в мусорный бак бывшего первого заместителя председателя Черкасского облсовета, экс-регионала Владимира Вовченко. После этого еще одного депутата облсовета - Александра Харламова.