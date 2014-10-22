КИУ: 45% жителей Донетчины не будут голосовать на выборах в Раду

Около 1,5 млн жителей Донецкой области, что составляет 45%, не проголосуют на выборах в парламент 26 октября, а в Луганской области люди на прифронтовых территориях боятся голосовать.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе общественной организации «Комитет избирателей Украины», об этом сегодня заявил заместитель председателя Донецкой областной организации КИУ Олег Гришин на пресс-конференции в Киеве.

«Из 21 округа выборы точно пройдут в 8 округах, в 4 - под вопросом, в 9 - точно не состоятся. Из «плюсов» стоит отметить политическую конкуренцию на работающих округах. Странным моментом является то, что на территории Донецка, который находится под контролем вооруженных боевиков, размещена визуальная агитация «Оппозиционного блока», который участвует в выборах в Верховную Раду Украины», - сказал эксперт.

Читайте такжеНа Донетчине голосование пройдет в 8 из 21 округов - КИУ

По словам председателя Луганского областного отделения КИУ Алексея Светикова, выборы на Луганщине пройдут в 5 округах (в одном - полностью, в 4-х - частично).

«Кампания ведется довольно «грязно» - на каждом округе по 40-45 кандидатов, большинство из которых технические и т.д. Кроме того, стоит отметить, что люди боятся голосовать, особенно на прифронтовых территориях. Ведь представители «ЛНР» четко указывают - они против проведения выборов», - сообщил Светиков.

Председатель Николаевского областного отделения КИУ Александр Ухмановский сообщил, что на территории Николаевской области наибольшей проблемой является только подкуп избирателей.

«В каждом округе есть 2-3 ресурсных кандидата от разных партий, которые активно проводят непрямой подкуп избирателей. Кроме того, некоторым местным кандидатам, в том числе тем общественным активистам, которые еще до выборов активно помогали украинским военным, отказывали в регистрации», - подчеркнул эксперт.

Читайте такжеМоскаль просит ЦИК перенести выборы в 104 округе на время после окончания АТО

Из положительных моментов - административный ресурс почти не применяется, есть конкурентные условия для кандидатов. Попытки подкупа избирателей менее масштабны, чем во время парламентских выборов 2012 г., добавил эксперт.

В свою очередь аналитик Гражданской сети ОПОРА Александр Клюжев считает, что не все переселенцы смогут проголосовать на выборах.

«На этих выборах по всей Украине изменили место голосования из-за работы, обучения и т.д. примерно 190 тысяч граждан, что на 20 тысяч больше, чем на президентских выборах. Однако это не означает, что вынужденные переселенцы были достаточно проинформированы о такой возможности», - сказал Клюжев.

По его словам, выборы формально идут везде, ведь даже в округах, которые находятся под контролем вооруженных боевиков, от партий назначены кандидаты-мажоритарщики.

«В предвыборной риторике кандидатов на Донетчине негативом является воссоздание риторики раздела регионов. Открыто к сепаратизму никто не призывает, однако, например, некоторые кандидаты используют цвета флага РФ в своей агитации», - отметил аналитик.