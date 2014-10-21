Проголосовать смогут 10 тысяч участников АТО - Порошенко

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня в Днепропетровске во время встречи со студенческой молодежью сообщил президент Украины Петр Порошенко.

“Я собрал руководителей военных ведомств и поручил им собрать заявления солдат и внести их в реестр избирателей. 10 тысяч украинских военных были зарегистрированы и смогут проголосовать на выборах в Верховную Раду 26 октября”, - отметил Порошенко.

Президент назвал “стыдом и безответственностью” поведение депутатов на заседании ВР, которые отказались проголосовать соответствующий закон и там самым лишили тысячи украинских военных конституционного права участия в выборах.

Читайте такжеПорошенко заявил, что сделает все, чтобы воины АТО имели право голосоватьКак сообщал УНИАН, 20 октября Верховная Рада не поддержала включение в повестку дня законопроектов 5157 и 5157-1, которые урегулируют вопрос голосования участников АТО на выборах в парламент Украины 26 октября. Вопрос о включении в повестку дня набирало больше всего 183 голоса при необходимых 226.

Также Президент рассказал студентам, почему раньше руководству страны не удалось провести реформы.

"Порошенко в Днепропетровском университете: реформ не было раньше, потому что те кто их проводил не верил, что застанет их при жизни", - написал в Твиттере пресс-секретарь Порошенко Святослав Цеголко.