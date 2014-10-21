Экс-председатель КИУ: борьба правоохранителей с подкупом избирателей больше похожа на имитацию

Бывший председатель Комитета избирателей Украины Александр Черненко считает, что борьба правоохранителей с подкупом избирателей сегодня больше похожа на имитацию.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня во время пресс-конференции в Виннице.

По словам Черненко, сегодня правоохранительные органы и органы прокуратуры не делают то, что они должны были бы делать согласно законодательству, в первую очередь, по обеспечению честных и прозрачных выборов.

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«Сегодня Министерство внутренних дел открыло более 100 уголовных дел по факту подкупа (избирателей – УНИАНА). Дела открываются, но мы не видим прогресса, кроме отчетности, что дела открыты – еще никто не задержан, то есть, схемы подкупа не остановлены, и подкуп стал ключевой, если не главной проблемой этих выборов», - сказал экс-председатель КИУ.

Он заметил, что даже изменено законодательство, которое стало более четким, конкретным и ужесточило ответственность за подкуп избирателей. «Бороться с подкупом должны непосредственно правоохранительные органы, прокуратура – они что-то делают, но это больше похоже на имитацию, чем на конкретную борьбу с этим явлением», - сказал Черненко.

По его словам, «если нет надежды на милицию, то необходимо надеяться на избирателей, которые должны понимать, с учетом событий, которые произошли в Украине, что, «продавая» свой голос, мы продаем будущее наших детей».

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Как сообщал УНИАН, советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко сообщил, что по состоянию на 21 октября по фактам нарушений избирательного законодательства открыто 178 уголовных производство, из них 71 - за подкуп избирателей. В то же время он отметил, что на данный момент еще никому не вручено сообщение о подозрении.

“Но задание такое: довести дело до конца, пока по каждому случаю суд не определит степень вины”, - сказал Геращенко.