Министр иностранных дел Климкин отбыл с визитом в Израиль

Как сообщили в Департаменте политики и коммуникаций Министерства иностранных дел, запланированы встречи Павла Климкина с главой израильского внешнеполитического ведомства Авигдором Либерманом, спикером кнессета Израиля Юлием Эдельштейном, председателем комиссии кнессета по вопросам безопасности, иностранных вопросов и обороны Зеевом Элькиным, а также депутатами израильского парламента.

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Также украинский министр посетит одно из ведущих израильских медицинских заведений – клинику "Каплан" в городе Реховот, где находились на лечении и продолжают курс оздоровления граждане Украины, которые получили тяжелые ранения во время Революции Достоинства, а также в ходе АТО в восточных регионах.

Кроме того, предусмотрена отдельная встреча министра с патриархом Иерусалимским Теофилом ІІІ.