Глава МИД Израиля подтвердил, что кабмин выступил против расширения операции в Газе - СМИ

Несмотря на то, что через несколько дней многотысячная сухопутная группировка решит поставленную перед ней задачу, Израиль, по словам министра, до сих пор не получил от международных посредников конкретных предложений об условиях завершения конфликта, унесшего за три с половиной недели жизни более 1,3 тысячи палестинцев и почти 60 израильтян, сообщает РИА Новости.

«Сегодня задачи, которые были обозначены для израильской армии, - это уничтожение туннелей. Точка. Я могу сказать «к сожалению», но это факт. Было голосование, кабинет принял решение. Это обязывает всех членов кабинета», - сказал в интервью Девятому израильскому телеканалу Либерман – один из восьми членов военно-политического кабинета.

Сам министр остался в меньшинстве, выступая за тотальную «зачистку» сектора Газа – уничтожение всех боевиков, их штабов, военного снаряжения, складов оружия и средств его производства.

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Эксперты спорят о том, что Израиль будет делать, если к моменту уничтожения туннелей не будет согласовано перемирие через посредников, собирающихся в Каире. Многие считают, что в этом случае наземные войска покинут сектор Газа, но продолжатся его бомбардировки и артиллерийские обстрелы.

«До этой минуты конкретного предложения со стороны Египта не поступило. Мы знаем о том, что в Каир сейчас съезжаются и Абу Мазен (глава Палестинской национальной администрации Махмуд Аббас), и представители (правящего в Газе движения) ХАМАСа, (Исламского) Джихада, различных террористических группировок. Конкретного предложения на данную секунду мы не получили», - сказал Либерман.