На Донбасс прибыла колонна российской техники и 500 военных – Тымчук

Об этом сообщил руководитель Центра военно-политических исследований "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук на своей странице в Facebook.

"В частности, вечером 21 октября в н.п.Амвросиевка с территории России прибыла колонна военной техники и до 500 чел. в военной форме российского образца без опознавательных знаков. В составе колонны – автотранспорт, а также порядка 50 танков и БТР", – говорится в сообщении.

Как уточнил Тымчук, часть колонны осталась в Амвросиевке, часть (порядка 300 чел. и 30 ед. техники) направилась сторону Комсомольского.

Читайте такжеОфицеры РФ недовольны непрофессионализмом и неумением боевиков обращаться с техникой"Также отмечается пополнение личным составом и вооружениями (в основном артиллерией) группировок российско-террористических войск, действующих на Волновахском направлении", – добавил Тымчук.

Кроме того, отмечается, что налажена система прямого снабжения группировок боевиков, действующих в районе Дебальцево, вооружениями, боеприпасами, ГСМ, медикаментами и продовольствием из России. Ранее распределением ресурсов для данных группировок занималось руководство «ДНР».

Также резко увеличилось количество танковых экипажей из числа боевиков Донбасса, проходящих подготовку на базе учебного лагеря в районе Ростова-на-Дону.

Напомним, ранее сообщалось, что в Донецке снова появились регулярные российские войска – подразделения спецназа ГРУ ГШ ВС РФ из Омска и 331-го парашютно-десантного полка (г. Кострома).