В Донецк прибыли спецназовцы из Омска и десантники из Костромы – Тымчук

Об этом сообщил руководитель Центра военно-политических исследований "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук на своей странице в Facebook.

Между тем, по его словам, ранее российские военные были выведены из города.

"В частности, в данный населенный пункт прибыли подразделения спецназа ГРУ ГШ ВС РФ из Омска (Россия) и 331-го парашютно-десантного полка (г.Кострома, РФ). Также российские военнослужащие несут службу на одном из блок-постов в районе Спартака", - говорится в сообщении.

Кроме того, как отметил Тымчук, через пограничный пункт пропуска «Успенка» на протяжении последних дней с территории Донбасса на территорию России неоднократно выезжали автомобильные тягачи, на которых были установлены макеты бронетехники.

Читайте такжеБоевики снова пытались взять штурмом аэропорт в Донецке, атаки отбиты"Не исключается проведение российско-террористическими войсками операции по введению в заблуждение Киева и международных организаций на предмет вывода российских войск с территории Донбасса", - предположил военный эксперт.