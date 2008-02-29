Тимошенко отменила распоряжение Януковича о рынках капитала

Кабинет Министров Украины распоряжением № 349 от 27 февраля 2008 года признал таким, что утратило действие, распоряжение предыдущего правительства относительно одобрения Концепции Государственной целевой экономической программы модернизации рынков капитала в Украине.

Текст соответствующего распоряжения за подписью премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО размещен на сайте Верховной Рады.

Как сообщал УНИАН, правительство Виктора ЯНУКОВИЧА распоряжением № 976 от 8 ноября 2007 года одобрило Концепцию Государственной целевой экономической программы модернизации рынков капитала в Украине.

Согласно концепции, Госинвестиций совместно с другими органами власти должно было на протяжении 3-х месяцев разработать и направить в Кабинет Министров проект соответствующей государственной программы, рассчитанной на 2008-2011 годы.

Главным заданием реализации программы была определена модернизация инфраструктуры для обеспечения функционирования украинской экономики как рыночной. В частности, речь шла о модернизации таких структур как биржи и депозитарии, а также о другой инфраструктуре, которая обслуживает инвестиционный, сырьевой и финансовый рынок.