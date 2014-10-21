В посольствах Украины в странах ЕС откроют офисы торговых атташе

В посольствах Украины во всех странах Европейского Союза откроются офисы торговых атташе.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время совещания в Днепропетровске на Южном машиностроительном заводе с руководителями промышленных предприятий сообщил президент Украины Петр Порошенко.

По его словам, на первом этапе это будут офисы торговых атташе, а в дальнейшем - торговые миссии.

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"Это делается для того, чтобы каждое из украинских предприятий-экспортеров имело поддержку государства по информации об условиях работы в странах ЕС, о требованиях по страхованию и стандартизации продукции", - отметил Порошенко.

По его словам, Украина должна стимулировать экспорт продукции за рубеж.

Президент отметил, что после парламентских выборов при поддержке государства будут созданы экспортные агентства, которые будут страховать риски предприятий, которые будут выходить на внешние рынки.

Также Порошенко сообщил, что в ближайшее время будет изменена функция одного из государственных банков, который будет ориентирован на предэкспортное кредитование украинских предприятий.

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Как сказал Порошенко, он достиг договоренности с торговым представителем США о снятии каких-либо ограничений для доступа украинских товаров на рынок этой страны.

Президент подчеркнул, что правительство Японии также готов кредитовать украинские предприятия, которые будут поставлять продукцию в эту страну.

Порошенко подчеркнул, что комплекс решений по увеличению экспорта украинских товаров не позволит России поднять защитные экспортные пошлины для украинских товаров на рынках РФ.