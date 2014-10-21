Президент подписал закон, позволяющий судить Януковича

Об этом сообщил глава государства в "Твиттере". "Подписал закон, который позволит провести суд над Януковичем", - написал глава государства.

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Закон обеспечит неотвратимость наказания в случаях, если подозреваемый (обвиняемый), находясь за пределами Украины, скрывается от органов следствия и суда и уклоняется от уголовной ответственности, и повысить эффективность расследования отдельных преступлений против основ национальной безопасности Украины и общественной безопасности, а также обеспечения конфискации имущества за их совершение. Этот закон позволит проводить заочные процессы над подозреваемыми.

"С завтрашнего дня у прокуратуры, следственных органов и судов появится возможность посадить на скамью подсудимых преступников, которые находятся за рубежом. Закон сделает возможным предпринять соответствующие шаги по аресту их имущества, счетов", - прокомментировал президент подписание закона.