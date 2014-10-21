Украина настаивает на присутствии ОБСЕ по всей границе в зоне АТО
Украина продолжает настаивать на расширении присутствия ОБСЕ на всем участке украинско-российской границы, которая находится вне контроля Государственной пограничной службы Украины.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил на брифинге спикер МИД Украины Евгений Перебийнис.
“Украина продолжает настаивать на расширении присутствия ОБСЕ на весь участок украинско-российской границы, которая находится вне контроля Государственной пограничной службы Украины, и выступает за необходимость размещения наблюдателей организации на дополнительных пунктах пропуска с российской стороны на этом участке украинско-российской границы”, - сказал Перебийнис.
Читайте такжеРФ блокирует решение ОБСЕ по контролю украинско-российской границы
Он сообщил, что предложения Украины были доведены до государств - участниц ОБСЕ 17 октября, а также представлены во время переговоров в Милане.
В частности, предлагается расширить деятельность миссии наблюдателей ОБСЕ на российские пункты пропуска “Волошино”, “Новошахтинск”, “Куйбышево-Мариновка”, “Куйбышево-Дьяково”, “Матвеев Курган”, “Весело-Вознесенская”, “Гуково-Красная Могила”, “Донецк-Краснодарский”, “Донецк-Северный”, “Успенская”, “Алексеево-Тузловка”, “Нижний Швирев”, “Елан”, “Можаевка”, “Титовка”, “Шияны”, “Авилово-Федоровка”, “Шрамко”.
Перебийнис сообщил, что 22 октября Постоянный совет ОБСЕ должен рассмотреть решение о возможности продления мандата миссии. По его словам, подавляющее большинство стран - членов ОБСЕ поддерживают расширение мандата на всю протяженность украинско-российской границы в Донецкой и Луганской областях.
“К сожалению, только позиция Российской Федерации по этому вопросу остается негативной. В случае, если Россия все же заблокирует это решение, именно она будет нести ответственность за невыполнение ключевого пункта Минских договоренностей”, - сказал Перебийнис.
Он напомнил, что 24 октября завершается установленный решением Постоянного совета ОБСЕ срок деятельности миссии наблюдателей ОБСЕ на российских пунктах пропуска украинско-российской границы “Донецк” и “Гуково”.
По словам Перебейноса, украинская сторона исходит из того, что присутствие наблюдателей ОБСЕ лишь на двух пунктах пропуска имеет невысокую ценность с точки зрения осуществления эффективного мониторинга состояния надлежащего соблюдения режима охраны границы со стороны российской пограничной службы.