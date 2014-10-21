Украина настаивает на присутствии ОБСЕ по всей границе в зоне АТО

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил на брифинге спикер МИД Украины Евгений Перебийнис.

“Украина продолжает настаивать на расширении присутствия ОБСЕ на весь участок украинско-российской границы, которая находится вне контроля Государственной пограничной службы Украины, и выступает за необходимость размещения наблюдателей организации на дополнительных пунктах пропуска с российской стороны на этом участке украинско-российской границы”, - сказал Перебийнис.

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Он сообщил, что предложения Украины были доведены до государств - участниц ОБСЕ 17 октября, а также представлены во время переговоров в Милане.

В частности, предлагается расширить деятельность миссии наблюдателей ОБСЕ на российские пункты пропуска “Волошино”, “Новошахтинск”, “Куйбышево-Мариновка”, “Куйбышево-Дьяково”, “Матвеев Курган”, “Весело-Вознесенская”, “Гуково-Красная Могила”, “Донецк-Краснодарский”, “Донецк-Северный”, “Успенская”, “Алексеево-Тузловка”, “Нижний Швирев”, “Елан”, “Можаевка”, “Титовка”, “Шияны”, “Авилово-Федоровка”, “Шрамко”.

Перебийнис сообщил, что 22 октября Постоянный совет ОБСЕ должен рассмотреть решение о возможности продления мандата миссии. По его словам, подавляющее большинство стран - членов ОБСЕ поддерживают расширение мандата на всю протяженность украинско-российской границы в Донецкой и Луганской областях.

“К сожалению, только позиция Российской Федерации по этому вопросу остается негативной. В случае, если Россия все же заблокирует это решение, именно она будет нести ответственность за невыполнение ключевого пункта Минских договоренностей”, - сказал Перебийнис.

Он напомнил, что 24 октября завершается установленный решением Постоянного совета ОБСЕ срок деятельности миссии наблюдателей ОБСЕ на российских пунктах пропуска украинско-российской границы “Донецк” и “Гуково”.

По словам Перебейноса, украинская сторона исходит из того, что присутствие наблюдателей ОБСЕ лишь на двух пунктах пропуска имеет невысокую ценность с точки зрения осуществления эффективного мониторинга состояния надлежащего соблюдения режима охраны границы со стороны российской пограничной службы.