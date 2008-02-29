Еще одну ”жертву” гнева Яценюка трудоустроят в системе МВД

Сергей КОЛОМИЕЦ, который подал рапорт об освобождении от должности начальника Госдепартамента ГАИ МВД Украины, останется в системе органов внутренних дел.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня в ходе «горячей линии» в Кабинете министров журналистам заявил первый заместитель министра внутренних дел Михаил КЛЮЕВ.

По его словам, рапорт об освобождении С.КОЛОМИЙЦА будет подписан в ближайшее время.

«Он будет трудоустроен, и должность у него будет нормальная. Он останется в системе МВД», - сказал М.КЛЮЕВ.

Как сообщал УНИАН, 18 февраля Президент обязал начальника Государственного департамента ГАИ МВД Украины С.КОЛОМИЙЦА, начальника спецподразделения ГАИ «Кобра» и его заместителя Алексея КОЖУ написать заявления об освобождении от должностей.

Об этом он заявил на коллегии МВД Украины после того, как спикер Арсений ЯЦЕНЮК рассказал об одном из случаев на дороге, свидетелем которого он стал лично.

19 февраля министр внутренних дел Юрий ЛУЦЕНКО временно отстранил от выполнения служебных обязанностей С.КОЛОМИЙЦА до завершения служебного расследования по факту инцидента с участием А.ЯЦЕНЮКА.