"Киборги" уверяют, что российских танков возле аэропорта в Донецке становится все больше

Об этом "киборги" заявили в эфире проекта "Храбрые сердца", передает ТСН.

Аэропорт в Донецке находится под непрерывным обстрелом. А на месте одного уничтоженного вражеского танка тут же появляются два новых.

"Террористы могут управлять танками? Какая подготовка должна быть у экипажа "72-х"?! Артиллеристы, минометчики, те, кто работают на установках "Град", - они стреляют по нам постоянно", - сказал защитник аэропорта с позывным "Богема".

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"Киборги" говорят о том, что российских танков возле аэропорта становится все больше.

"Это факт - танки появляются, как грибы после дождя. Сначала был один - мы его уничтожили. Буквально через день-два появились уже два танка, которые штурмовали аэропорт. Уничтожили оба. На следующий день их было уже три. Это непрерывный процесс", - подтвердил боец с позывным "Доцент".

По словам военных, российское оружие попало в Донецк в пресловутом "гуманитарном конвое".