Яценюк готов сотрудничать с новым министром обороны

Об этом глава правительства заявил в эфире одного из телеканалов в воскресенье.

«Министр обороны - сильный, правильный, я буду ему помогать», - подчеркнул Яценюк.

Он добавил, что знает Полторака давно и уважает за то, что именно Полторак фактически «с нуля» создал Национальную гвардию Украины.

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Как сообщал УНИАН, 12 октября президент Петр Порошенко заявил, что подписал рапорт Валерия Гелетея об отставке с должности министра обороны.

14 октября Верховная Рада назначила Полторака министром обороны Украины.