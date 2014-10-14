Рада утвердила Полторака на должность министра обороны

Как передает корреспондент УНИАН, за соответствующее постановление, поданное президентом Украины, проголосовали 245 народных депутатов.

Кроме того, ВР поддержала постановление об освобождении Валерия Гелетея от должности министра обороны.

Читайте такжеПорошенко предложил на должность министра обороны главу Нацгвардии ПолторакаЗа это решение проголосовали 293 народных депутата.

Выступая в парламенте, президент Украины Петр Порошенко поблагодарил Гелетея за верную службу Украине. Он также отметил, что Полторак имеет высокий авторитет, большой боевой опыт и стратегическое видение.

Как сообщал УНИАН, 12 октября с.г. президент Петр Порошенко заявил, что подписал рапорт Гелетея об отставке с должности министра обороны.

Полторак - командующий Нацгвардией, бывший командующий Внутренними войсками МВД Украины, кандидат педагогических наук, доцент.

15 апреля 2014 года Верховная Рада назначила Полторака командующим Национальной гвардией Украины.