Янукович 20 октября планирует дать пресс-конференцию в Ростове-на-Дону - СМИ
Бывший Президент Украины Виктор Янукович намерен в понедельник, 20 октября, провести в Ростове-на-Дону пресс-конференцию.
Об этом сообщает российский интернет-ресурс moscow-post.com.
Как отмечается в сообщении, "из окружения беглого президента Украины Виктора Януковича стало известно о запланированной на понедельник в Ростове пресс-конференцию".
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При этом издание отмечает, что по имеющимся у него данным, «Янукович на пресс-конференции намерен призвать жителей Юго-Восточных областей Украины, которые голосовали в свое время за Партию регионов на выборах в Верховную Раду Украины 26 октября отдать свои голоса за оппозиционный блок».
Как сообщалось, против Януковича и ряда других бывших чиновников открыто уголовное производство о массовых убийствах мирных граждан во время Майдана. Янукович объявлен в международный розыск.
3 октября советник министра внутренних дел Антон Геращенко сообщил, что президент РФ Владимир Путин предоставил российское гражданство семье Януковича.