Советник Президента намекает, что Балога - сомнительный политик?

Председатель Львовской региональной организации “Народного Союза Наша Украина”, советник Президента Украины Петр ОЛИЙНЫК считает, что народные депутаты, которые вышли из партии “Наша Украина”, должны покинуть фракцию “Наша Украина – Народная самооборона” и сложить депутатские полномочия.

Такое мнение он высказал в комментарии сайту блока “Наша Украина – Народная самооборона” относительно выхода из НСНУ нескольких членов и проведения 1 марта заседания политсовета партии.

П.ОЛИЙНЫК считает, что политик, который по списку партии был избран в какой-либо представительский орган, но не желает находиться в рядах этой партии, должен выйти из фракции и сложить полномочия.

“А относительно тех, кто вышел из партии, то скажу: если ты прошел по списку партии в какой-либо представительский орган, но если ты не желаешь находиться в рядах этой партии, то ты должен выйти из депутатской фракции и сложить депутатские полномочия”, - отметил председатель Львовской организации НСНУ.

П.ОЛИЙНЫК сообщил, что “во время областной партийной конференции были определены 12 депутатов разных уровней, которые отошли от позиции партии. Будет ставиться вопрос о лишении их депутатских полномочий”.

Вместе с тем он отметил, что будет принимать активное участие в заседании политсовета партии как лидер областной партийной организации. “На заседании я буду подчеркивать то, что мы - партия Президента, и не принимаем участия в сомнительных проектах, которые создаются сомнительными политиками. Партия “Народный Союз Наша Украина” – это партия, рожденная Майданом”, - заявил П.ОЛИЙНЫК.

Также он сообщил, что намерен призвать членов политсовета придерживаться двух принципиальных позиций.

“Первая принципиальная позиция – мы партия Президента, будем работать на украинскую демократию, на национал-патриотическую идею”, - отметил П.ОЛИЙНЫК.

“Вторая принципиальная позиция – мы должны призывать все партии объединиться в одну мощную правоцентристскую политическую силу”, - сказал он.

По убеждению П.ОЛИЙНЫКА, “такое объединение станет ренессансом украинской прозрачной политики европейского образца”.

“Если мы эти две принципиальные позиции внедрим – то мы вернем доверие людей к политическим институтам”, - считает он.

“Разочарование – самый страшный враг в существовании любой системы: предприятия, города, района, области, государства в целом. Мы должны преодолеть политическую коррупцию и возродить веру людей в то, что политики могут быть честными”, - сказал П.ОЛИЙНЫК.

Как сообщал УНИАН, 15 февраля о выходе из НСНУ заявил глава Секретариата Президента Виктор БАЛОГА.

19 февраля из НСНУ вышли заместитель главы Секретариата Президента Украины Роман БЕССМЕРТНЫЙ, а также народные депутаты Михаил ПОЛЯНЧИЧ, Игорь КРИЛЬ, Виктор ТОПОЛОВ, Оксана БИЛОЗИР и Василий ПЕТЕВКА.

27 февраля о выходе из рядов НСНУ заявил председатель Херсонской региональной организации партии Борис СИЛЕНКОВ.

28 февраля председатель Днепропетровской облгосадминистрации, член Президиума партии «Наша Украина» Виктор БОНДАРЬ заявил, что намерен выйти из рядов партии.