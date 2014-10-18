СБУ задержала диверсионную группу, которая планировала теракты в Запорожье

Сотрудники СБУ задержала диверсионную группу, которая планировала серию терактов на стратегических объектах и в административных зданиях Запорожской области с целью распространения панических настроений среди населения и дестабилизации ситуации в регионе накануне внеочередных парламентских выборов.

Как сообщили УНИАН в пресс-центре СБУ, главарь группы - 39-летний гражданин Украины, который в апреле с.г. присоединился к террористам "Донецкой народной республики" и в составе вооруженных бандформирований захватывал административные здания, нападал на позиции украинских военных.

Установлено, что злоумышленники получали задание и детальные инструкции от главарей террористов «ДНР» по проведению диверсий на объектах инфраструктуры Запорожья. В частности, диверсанты готовили совершить взрыв в помещении избирательного штаба одной из украинских политических сил, следующим объектом должны были стать сооружения жизнеобеспечения региона.

Кроме этого, преступники должны были обеспечить прибытие и размещение на конспиративных квартирах в Запорожье других вооруженных диверсионно-подрывных групп. Они собирали данные о расположении блокпостов и надежности охраны объектов инфраструктуры. Фото и видео этих объектов, а также их графические схемы диверсанты отправляли своим кураторам-террористам.

16 октября во время спецоперации в Запорожье и Энергодаре сотрудники СБУ одновременно задержали трех злоумышленников-диверсантов.

У них изъяты две гранаты Ф-1, 16 единиц холодного оружия, охотничье ружье, травматический пистолет, переоборудованный под стрельбу боевыми патронами, электродетонаторы, 200-граммовая тротиловая шашка, пулеметная лента с патронами, 15 подготовленных бутылок с «коктейлями Молотова», комплекты военной формы без опознавательных знаков и символика террористических организаций. Также выявлены химические вещества, компоненты, чертежи и инструкции для изготовления самодельных взрывных устройств. Кроме того, изъяты уже подготовленные четыре СВП, начиненные саморезами и гвоздями.

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В рамках уголовного производства по ст.263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) и ст.258 (террористический акт) Уголовного кодекса Украины продолжаются оперативно-следственные действия. Задержанные взяты под стражу, они дают показания.