За сутки боевики обстреляли 19 населенных пунктов Донбасса (карта АТО)
13:53, 17 октября 2014Политика
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За сутки боевики обстреляли 19 населенных пунктов Донбасса.
REUTERS
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил спикер Информационно-аналитического центра СНБО Андрей Лысенко на брифинге в Киеве.
«За сутки обстрелы были зафиксированы в районах населенных пунктов Пески, Малоорловка, Дебальцево, Троицкое, Никишино, Новоорловка, Каменка, Трудовское, Красногоровка, кургана Острая Могила Донецкой области и возле населенных пунктов Донецкий, Фрунзе, Нижнее, Золотое, Станица Луганска Луганской области», - отметил он.
Читайте такжеСилы АТО заставили боевиков отступить близ Смелого«Из установок залпового огня «Град» террористы обстреляли Трехзибенку Луганской области, населенные пункты Коммуна, Тоненькое, Новокалиново Донецкой области», - добавил Лысенко.
Ситуация в зоне АТО состоянию на 17 октября / rnbo.gov.ua
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