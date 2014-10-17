За сутки боевики обстреляли 19 населенных пунктов Донбасса (карта АТО)

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил спикер Информационно-аналитического центра СНБО Андрей Лысенко на брифинге в Киеве.

«За сутки обстрелы были зафиксированы в районах населенных пунктов Пески, Малоорловка, Дебальцево, Троицкое, Никишино, Новоорловка, Каменка, Трудовское, Красногоровка, кургана Острая Могила Донецкой области и возле населенных пунктов Донецкий, Фрунзе, Нижнее, Золотое, Станица Луганска Луганской области», - отметил он.

Читайте такжеСилы АТО заставили боевиков отступить близ Смелого«Из установок залпового огня «Град» террористы обстреляли Трехзибенку Луганской области, населенные пункты Коммуна, Тоненькое, Новокалиново Донецкой области», - добавил Лысенко.