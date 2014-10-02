МВД планирует создать единое подразделение на базе спецбатальонов – Аваков

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

«В рамках реформирования МВД планируется создать одно большое единое подразделение на всю страну с широкими возможностями действия», - сказал Аваков.

Читайте такжеАваков назвал количество погибших в АТО сотрудников МВД и НацгвардииПо его словам, не исключено, что «костяк» такого спецподразделения, которое по своей деятельности будет напоминать американское, составят спецбатальоны, участвовавшие в зоне проведения антитеррористической операции.

Как сообщал УНИАН, 18 сентября Аваков анонсировал глобальную реформу МВД. Планируется, что под юрисдикцию министерства будут подпадать Национальная полиция, Национальная гвардия, Государственная миграционная служба, Государственная служба чрезвычайных ситуаций, Государственная пограничная служба.