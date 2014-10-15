Новоазовск может вернуться под контроль Украины
15:15, 15 октября 2014Политика
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В настоящее время ведутся переговоры о границах территорий, контролируемых террористическими организациями “ЛНР” и “ДНР”.
В Новоазовске стоят российские войска / cheap-trip.eu
Как сообщил в ходе пресс-конференции в Мариуполе советник министра МВД Украины Антон Геращенко, сейчас ведутся переговоры, в рамках которых предлагается, чтобы Новоазовск был возвращен украинским властям.
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“Идут торги за Новоазовск, за Тельманово, - отметил Геращенко. - Нужно, чтобы террористический анклав подравняли по границе”, сообщает 0629.com.ua.
Он отметил, что сами террористы в районе Новоазовска не стоят, так как на этой территории нет желающих этого делать. Сейчас там стоят россияне, хотя согласно договоренностям они должны были покинуть Украину.
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