Боевики заявляют об открытии избирательных участков в России

Об этом на пресс-конференции сообщил "председатель Центральной избирательной комиссии ДНР" Роман Лягин.

По его словам, вынужденные беженцы, находящиеся на территории России, смогут проголосовать на специальных передвижных участках, сообщает Новости Донбасса.

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Что касается переселенцев с Донбасса, временно проживающих на территории Украины, то голосование для них организовано не будет.

"Украина заняла исключительно деструктивную позицию, и мы понимаем, что попытавшись организовать голосование на территории Украины, мы подвергнем невиновных людей опасности быть противозаконно обвиненными в пособничестве террористам. Поэтому ради безопасности людей мы не будем открывать в Украине избирательные участки", - цитирует Лягина пресс-центр ДНР.

Как сообщал УНИАН, секретарь Государственного департамента США Джон Керри заявляет, что проведение собственных самопровозглашенных выборов террористическими организациями "Донецкая народная республика" и "Луганская народная республика" будут нарушением Минских договоренностей о прекращении огня от 5 сентября.