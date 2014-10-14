В Полтавской ОГА требуют демонтировать все памятники Ленину к годовщине Голодомора

Виктор Бугайчук, председатель Полтавской областной государственной администрации на аппаратном совещании обнародовал требование, чтобы символы тоталитаризма убрали до 24 ноября, даты увековечения жертв Голодомора 1932-33 годов, сообщает пресс-служба ОГА.

«Крупнейшее из преступлений человечества - Голодомор 1932-1933 годов в Украине Верховная Рада признала актом геноцида украинского народа, совершенного коммунистическим режимом СССР», - напомнил Бугайчук.

Читайте такжеВ Украине осталось более двух тысяч целых Ленинов - экспертРанее Бугайчук издал распоряжение № 323 „О мерах по устранению последствий господства тоталитарной идеологии бывшего СССР на территории Полтавской области”. В частности, документ предусматривает во всех районах устранить последствий господства тоталитарной идеологии бывшего СССР на территории области.

По данным Департамента информационной деятельности и коммуникаций с общественностью на Полтавщине в феврале-марте этого года демонтировано 42 памятники Ленину.

По информации управления культуры облгосадминистрации, на сегодня в области из 226 памятников Ленину, которые были взяты на учет как памятники культурного наследия, демонтированы 109, осталось - 117.