В Полтавской ОГА требуют демонтировать все памятники Ленину к годовщине Голодомора
Председатель Полтавской облгосадминистрации требует от райгосадминистраций демонтировать символы тоталитарной эпохи, в частности, памятники Ленину по всей области.
Виктор Бугайчук, председатель Полтавской областной государственной администрации на аппаратном совещании обнародовал требование, чтобы символы тоталитаризма убрали до 24 ноября, даты увековечения жертв Голодомора 1932-33 годов, сообщает пресс-служба ОГА.
«Крупнейшее из преступлений человечества - Голодомор 1932-1933 годов в Украине Верховная Рада признала актом геноцида украинского народа, совершенного коммунистическим режимом СССР», - напомнил Бугайчук.
Читайте такжеВ Украине осталось более двух тысяч целых Ленинов - экспертРанее Бугайчук издал распоряжение № 323 „О мерах по устранению последствий господства тоталитарной идеологии бывшего СССР на территории Полтавской области”. В частности, документ предусматривает во всех районах устранить последствий господства тоталитарной идеологии бывшего СССР на территории области.
По данным Департамента информационной деятельности и коммуникаций с общественностью на Полтавщине в феврале-марте этого года демонтировано 42 памятники Ленину.
По информации управления культуры облгосадминистрации, на сегодня в области из 226 памятников Ленину, которые были взяты на учет как памятники культурного наследия, демонтированы 109, осталось - 117.