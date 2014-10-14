В Полтавской ОГА требуют демонтировать все памятники Ленину к годовщине Голодомора

21:51, 14 октября 2014
Политика
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Председатель Полтавской облгосадминистрации требует от райгосадминистраций демонтировать символы тоталитарной эпохи, в частности, памятники Ленину по всей области.

На Полтавщине хотят демонтировать всех Ленинов

Виктор Бугайчук, председатель Полтавской областной государственной администрации на аппаратном совещании обнародовал требование, чтобы символы тоталитаризма убрали до 24 ноября, даты увековечения жертв Голодомора 1932-33 годов, сообщает пресс-служба ОГА.

«Крупнейшее из преступлений человечества - Голодомор 1932-1933 годов в Украине Верховная Рада признала актом геноцида украинского народа, совершенного коммунистическим режимом СССР», - напомнил Бугайчук.

Читайте такжеВ Украине осталось более двух тысяч целых Ленинов - экспертРанее Бугайчук издал распоряжение № 323 „О мерах по устранению последствий господства тоталитарной идеологии бывшего СССР на территории Полтавской области”. В частности, документ предусматривает во всех районах устранить последствий господства тоталитарной идеологии бывшего СССР на территории области.

По данным Департамента информационной деятельности и коммуникаций с общественностью на Полтавщине в феврале-марте этого года демонтировано 42 памятники Ленину.

По информации управления культуры облгосадминистрации, на сегодня в области из 226 памятников Ленину, которые были взяты на учет как памятники культурного наследия, демонтированы 109, осталось - 117.

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