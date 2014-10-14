Die Welt: Падение цен на нефть вызывает недоумение

Об этом сообщает Хольгер Цшепиц в своей статье «Падение цен на нефть вызывает недоумение», опубликованной на сайте немецкой газеты Die Welt.

Нефтяной рынок в настоящее время предлагает много пищи для приверженцев теории заговора. Наконец, ни любители, ни эксперты не могут объяснить резкого падения цен на наиболее важный энергоноситель. В важных нефтедобывающих странах мира царят войны, кризисы и конфликты. Но цена черного золота почти ежедневно достигает нового многолетнего минимума.

В начале недели падение приобрело драматические признаки. Цена за баррель нефти марки Brent снизилась на 2,7 процента до $ 87,74 за баррель (159 литров) и, таким образом, была настолько низкой, как в последний раз в начале декабря 2010 года. Американская легкая нефть сорта WTI потеряла до двух процентов до $ 84,07. В течение четырех месяцев, произошла потеря котировок примерно на 25 пунктов. Таким образом, нефть находится на рынке «медведей», поскольку эксперты называют потерю более чем на 20 пунктов.

Недавними причинами падения стали заявления важных должностных лиц Организации стран-экспортеров нефти, сокращенно ОПЕК. Министры нефти Кувейта и Алжира, Али аль-Омаир и Юсеф Юсфи, дали понять, что картель не стремится сокращать добычу нефти, чтобы стабилизировать цены. В краткосрочной перспективе не запланировано никаких экстренных совещаний. Рынки расценивают это, как сигнал, что ОПЕК может жить со снижающимися ценами.

Эксперты ожидали, что ОПЕК вмешается хотя бы на словах, чтобы остановить падение цен. 27 ноября картель, который контролирует почти половину мировой добычи, обсудит ситуацию. «У стран ОПЕК нет возможности сократить добычу», цитирует агентство КУНА министра нефти Кувейта Аль-Омаира. Цены могу упасть до 76 или 77долларов, так как это затраты на добычу нефти в Соединенных Штатах и ​​России.

«Страны ОПЕК, особенно Саудовская Аравия, похоже, больше стремятся защитить долю рынка, чем стабилизировать цены», сказал аналитик Commerzbank Карстен Фрич. На самом деле, нефтедобывающие страны выполнили поворот на 360 градусов. На протяжении многих лет, ОПЕК пытается расширением или сокращением квот удержать цену стабильной. «Саудовская Аравия, похоже, не хочет сокращать добычу», говорит Эдвард Морзе, стратег в сфере энергетики в Citi. До сих пор биржевики предполагали, что Саудовской Аравии - как и многим другим нефтедобывающим странам – нужна цена больше $ 100 за баррель для финансирования своего бюджета, и она будут защищать эту отметку. Теперь страна по надежным каналам дала участникам рынка знать, что один или два года может жить с ценой меньше 90 долларов или даже 80 долларов за баррель. Перемена взглядов крупнейшего производителя ОПЕК удивила рынки, что объясняет резкое снижение цен на нефть. Саудовская Аравия ежедневно добывает 9,7 миллионов баррелей – почти треть продукции ОПЕК из 30,47 миллионов баррелей. До прошлой недели, все были абсолютно согласны, что Саудовская Аравия сократит добычу, сказал Роберт МакНалли, бывший советник президента Джорджа Буша и в настоящее время глава энергетической консалтинговой фирмы Rapidan Group информационного агентства Reuters. Но теперь это не точно. «Рынок вдруг понял, что работает без системы».

Согласно ежемесячному отчету ОПЕК, Саудовская Аравия даже увеличила добычу в сентябре – хотя в сентябре цена нефти Brent опустилась под отметку $ 100. Особенно резко на рынках срочных сделок, которые отражают долгосрочное видение дилеров, изменилось настроение. Еще недавно будущие цены на нефть были $ 120 за баррель, теперь дилеры до 2018 года прогнозируют цены до $ 95. Это еще больше способствовало спекуляциям о причинах падения цен на нефть. Так что спекулянты могут сознательно попытаться через рынки срочных сделок повлиять на цены на нефть.

Читайте такжеУкраинский интерес в нефтяном ценопадеАналитики пытаются указать основной причиной избыточное предложение. В частности, нефтяной и газовый бум в Северной Америке привел к тому, что США вряд ли теперь нужно импортировать нефть и, таким образом, это стало причиной переизбытка. Из-за вялого экономического роста по всему миру спрос на нефть небольшой. В соответствии с законами спроса и предложения, таким образом установится более низкая цена.

Но в «нормальное» время геополитические риски держали бы цены наверху. В крупной нефтедобывающей стране Ираке ИГИЛ устраивает хаос, в Западной Африке распространяется лихорадка Эбола. И поэтому аналитики рассчитали справедливую цену за Brent, которая должна быть выше $ 100.

Понятно то, что Россия, с которой Запад находится в споре, является главным проигравшим от падения цен. По расчетам финансового дома «Ренессанс», Россия окажется в рецессии, если цены останутся ниже 90 долларов. При цене в 90 долларов, экономика, как ожидается, упадет до 0,5 процента в следующем году, при цене 80 долларов сокращение будет составлять 1,7 процента. Именно это подстегивает воображение сторонников теории заговора.