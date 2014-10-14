Die Presse: разочарование повсюду

В статье Эдуарда Штайнера под названием «Разочарование повсюду», опубликованной на сайте австрийской газеты Die Presse, пишется о том, что Герман Греф отнюдь не безрассудный человек. Слишком долго 50-летний бывший министр занимает высокие посты в российской политике и экономике, чтобы не знать, что фундаментальная оппозиция дирижистскому и изоляционистскому мейнстриму была бы равносильна профессиональному самоубийству. Но иногда нынешний глава крупнейшего государственного банка России, Сбербанка, замахивается и говорит – как в эти дни – неслыханные вещи.

Когда люди говорят, «обменный курс, слава Богу, упал, и импорт почти остановлен, я вздрагиваю», сказал он на инвестиционном форуме "Россия зовет!" и напомнил, что страна во всем зависит от импорта: «Я готов не есть, но я больше не могу обходиться без благ цивилизации». Одним махом Греф дал пощечину еще и политикам, проведя параллель с Советским Союзом: «Почему распался Советский Союз? Из-за ошеломляющей некомпетентности советского руководства - особенно в области экономики», заявил он публично: «Они не следовали законам развития экономики, более того, они их не знали, и это положило конец всему. (…) Нельзя мотивировать людей ГУЛАГом».

Слишком много негативных моментов

Вот это да! С момента кризиса в Украине так еще никто не выражался. Сейчас, когда национальная сплоченность прежде всего, никто не критикует Кремль. Греф достаточно хитер, чтобы не называть имен. Так что есть место для интерпретаций. Имел ли он в виду соратников Владимира Путина? И попал ли он в цель, как показывают спонтанные аплодисменты руководителей концернов?

Российский предпринимательский бизнес охвачен депрессией. Накопилось слишком много негативных моментов, которые будто бы можно преодолеть распространенным цинизмом: в стране застой, потому что модель роста, основанная на продаже нефти, изжила себя. О модели роста, основанной на инвестициях, речь не идет, поскольку бизнес-климат в стране снова неблагоприятный. Поскольку цена на нефть с середины июля упала на 22% ниже $90 за баррель. Западные санкции делают невозможной не только разработку новых нефтяных месторождений, но и доступ к рынку капитала. И реакцией стал не только запрет Россией импорта сельскохозяйственной продукции, но и домашний арест миллиардера Владимира Евтушенкова, потому что он отказался передать его нефтяную компанию Башнефть государству.

Греф также выразил отношение к этому: «Самое популярное заявление среди бизнесменов - это заявление на эмиграцию».

По крайней мере, капитал получен заранее: В течение первых трех кварталов, отток по сравнению с 2013 годом, по данным центрального банка, удвоился до $85,2 млрд. Прямые иностранные инвестиции в российский реальный сектор экономики (кроме банков) выросли в III квартале только на $1 млрд, после того как ни в одном квартале с 2006 года они не были меньше $4 млрд. В III квартале прямые инвестиции российских компаний за рубежом увеличились на 21,6% до $11,8 млрд.

Инвестировать сейчас нерационально

Кто умеет считать, знает, что самое сложное только начинается. У санкций тяжелые последствия. «Они распространяются, как метастазы, пока, наконец, не будут ощущаться повсюду», говорит газете «Die Presse» Давид Якобашвили, ранее один из крупнейших бизнесменов в аграрной индустрии, и теперь миллиардер, инвестор в недвижимость: «Легко ввести санкции, но трудно потом снова выбраться».

Можно свалить вину на Запад, как сейчас модно в России. «Вы кормите ястребов», сказал всегда уравновешенный президент Российского Союза промышленников и предпринимателей, Александр Шохин, недавно в интервью газете "Die Presse". С санкциями против государственных банков Запад переборщил.

Вместо Запада, приключения Путина в Украине также можно рассматривать в качестве фатальной отправной точки цепочки событий, которые продолжают подрывать экономику России. За кулисами многие предприниматели только качают головой после решений Кремля. Некоторые люди также признаются в том, что разочарованы. И какие у них страхи.

«Всякий раз, когда что-то будет идти не так, виновника будут искать среди нас», говорит Якобашвили: «И снова так называемые олигархи станут козлами отпущения». Случай Евтушенкова – это сигнал, что государство и его санкционированные предприятия возмещают свой ущерб за счет частных компаний, по словам управляющего компанией, который пожелал остаться неизвестным: «Просто нет никакого смысла в данный момент здесь куда-либо инвестировать».