Комбат "Азова" предполагает, что за пикетом АП может стоять ФСБ

Об этом в эфире "Громадського" заявил командир батальона "Азов" Андрей Билецкий.

"Под Админстрацией президента - отвратительный фарс. Это куча крыс. Они знают, что в военное время они не могут быть демобилизованы", - заявил комбат.

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При этом Билецкий не считает, что причиной протеста может быть завтрашнее представление руководителя Нацгвардии Степана Полторака на должность министра обороны Украины.

"Полторак сегодня - одна из лучших кандидатур на должность министра обороны. Вряд ли он мог стать причиной такой провокации. Но это еще один фактор", - считает военный.