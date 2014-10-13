Комбат "Азова" предполагает, что за пикетом АП может стоять ФСБ
23:29, 13 октября 2014Политика
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Необходимо, чтобы суд и военная прокуратура разобрались с организаторами митинга под Администрацией президента. Если эта акция действительно спланирована, то за ней стоит ФСБ.
Билецкий предполагает, что за пикетом АП может стоять ФСБ / times.if.ua
Об этом в эфире "Громадського" заявил командир батальона "Азов" Андрей Билецкий.
"Под Админстрацией президента - отвратительный фарс. Это куча крыс. Они знают, что в военное время они не могут быть демобилизованы", - заявил комбат.
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При этом Билецкий не считает, что причиной протеста может быть завтрашнее представление руководителя Нацгвардии Степана Полторака на должность министра обороны Украины.
"Полторак сегодня - одна из лучших кандидатур на должность министра обороны. Вряд ли он мог стать причиной такой провокации. Но это еще один фактор", - считает военный.
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