Путин не остановится в Украине без минимальной победы - экс-премьер Польши

Такое мнение корреспонденту УНИАН в Польше высказал бывший глава польского правительства и участник нынешнего Baltic Business Forum Казимеж Марцинкевич.

”Я скорее смотрю на украинско-российские дела достаточно пессимистично. Если кто так далеко заходит, тратит столько средств, так много теряет на своей репутации, то ему будет очень трудно вернуть дела назад хотя бы без одной, даже малейшей победы”, - сказал он, комментируя перспективы разрешения конфликта в Украине.

Марцинкевич, который возглавлял правительства Польши в 2005-2006 годах, сказал, что введенные против России санкции имели определенный эффект, поскольку заставили отказаться ”от ранее выбранной дороги”, но это еще не стало переломным моментом.

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Он не стал прогнозировать, можно ожидать кардинального изменения после предварительно запланированных на конец этой недели переговоров Президента Украины Петра Порошенко с Владимиром Путиным в итальянском Милане.

”Трудно сейчас оценивать на 100%, или это будет шаг, который станет переломным. Мы бы очень хотели, чтобы так произошло, но осознаем, что отказ России от своих предыдущих действий не будет легким”, - сказал он, отметив, что встреча может способствовать нормализации ситуации.

Марцинкевич назвал диалог чрезвычайно важным для разрешения конфликта в Украине, отметив, что собственно его отсутствие стало одной из причин введения санкций против Российской Федерации.

Он не стал прогнозировать, сколько времени может продолжаться конфликт в Украине и не сказал, что может стать победой, которая бы удовлетворила Путина, но убежден, что на сегодняшний день он вряд ли остановится на достигнутом.

”Боюсь, что это еще не конец”, - сказал он, отвечая на вопрос, решится ли Путин на то, чтобы пробивать наземный коридор с оккупированным в марте этого года Россией Крымом.

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Как сообщал УНИАН, в конце прошлой недели стало известно о предварительно планируемой встреча Президента Украины с Президентом России в итальянском Милане в рамках организованного Евросоюзом саммита по сотрудничеству со странами Азии - ASEM, который состоится 16-17 октября.

Справка УНИАН. Инициатором Baltic Business Forum, который проводится с 2009 года, была Польско-Украинская Торговая Палата, которая теперь организует это мероприятие совместно с другими партнерами. В этом году форум проходит с 13 по 15 октября в польском Свиноустье под лозунгом ”Энергия развития”. В его работе принимают участие политики, бизнесмены и эксперты из государств Европы и Азии.