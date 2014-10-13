Военные под Администрацией Президента отклонили предложение обмудсмена

Соответствующее предложение представитель омбудсмена Юрий Белоусов озвучил на митинге военнослужащих возле Администрации Президента.

Об этом пишет "Украинская Правда".

"Есть предложение, чтобы уполномоченная по правам человека Валерия Лутковская выехала в десять утра к вам в воинскую часть. Вы определяете ваших представителей, кто за вас будет говорить, 5-10 человек, адресуете ваши проблемы. Мы со своей стороны гарантируем вам, что никаких репрессий со стороны руководства вашей воинской части или Нацгвардии не будет", - сказал он.

Вместе с тем сами военные и их матери сказали, что не покинут территорию возле АП. Белоусов в свою очередь оставил им свой номер телефона, надеясь, что военные захотят пообщаться с омбудсменом.

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Как известно, в понедельник несколько сотен военнослужащих Нацгвардии из-под Киева пришли к Администрации президента с требованием демобилизации. Они утверждают, что переслужили свой срок на полгода. Похожая акция протеста состоялась и в Харькове.

В интервью "Громадському ТВ" двое бойцов, которые участвуют в протесте, уточнили, что в зоне АТО они еще не служили.

Военное командование рассматривает вопрос о демобилизации военных Нацгвардии, которые вышли на акцию.

Ранее президент Петр Порошенко удовлетворил рапорт об отставке министра обороны Валерия Гелетея, который тот подал.

В то же время глава государства внес на рассмотрение парламента кандидатуру командующего Нацгвардии Степана Пивторака на должность министра обороны.